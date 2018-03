Scoperte ossa umane, è giallo: "Tra i resti forse anche quelli di una 15enne scomparsa"

Macabro ritrovamento nei pressi di un casolare abbandonato a Porto Recanati, in provincia di Macerata.

Una ventina di ossa, tra cui un cranio, forse appartenenti a quattro o cinque cadaveri sono stati rinvenuti durante degli scavi vicino all'Hotel House, un grattacielo multietnico dove vivono oltre 2mila persone, spesso al centro di episodi di degrado e spaccio di droga. A trovarle gli uomini della Guardia di Finanza durante un controllo di routine.

Frammenti di ossa tra la vegetazione

I militari hanno notato del fogliamo bruciato e dalla vegetazione sono spuntate alcune ossa frantumate. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e gli uomini della Polizia, che stanno scavando in tutta la zona nel tentativo di trovare altri indizi utili all'identificazione delle ossa.

Una delle ipotesi è che quelle ossa possano appartenere a migranti irregolari "invisibili", uccisi senza che nessuno ne abbia mai reclamato il corpo. Non solo: tra i resti sono stati ritrovati anche alcuni pezzi di abbigliamento che portano gli inquirenti a pensare che tra i cadaveri possa esserci anche quello di Cameyi Mosammet, 15enne bengalese scomparsa da Ancona la mattina del 29 maggio 2010.

La scomparsa di Cameyi Mosammet

La ragazzina uscì per andare a scuola ma non vi è mai arrivata. Le indagini portarono gli investigatori all'Hotel House, ma l'inchiesta non aveva portato a nessuno e Cameyi non è mai stata ritrovata. La conferma dell'identificazione potrà arrivare ora dagli esami del dna.

