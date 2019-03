Ousseynou Sy, lupo solitario non legato all'Isis: "Senza i carabinieri rischio strage"

"Se non ci sono state vittime lo dobbiamo al coraggio e organizzazione degli uomini dell’Arma della Compagnia di San Donato Milanese. Un'operazione che assomiglia a quella che si vede nei film. Hanno preso la decisione di intervenire e per fortuna che l’hanno fatto, perché l’intento stragista era partito". Lo ha detto nella serata di ieri il procuratore di Milano Francesco Greco, che ha raccontato nei dettagli quel che ieri è accaduto sulla Paullese, dove un autista 47enne, Ousseynou Sy, ha preso in ostaggio 51 ragazzi e gli insegnanti (due professori e una collaboratrice scolastica), facendo loro vivere attimi di puro terrore. Dovrà rispondere di tentata strage, incendio, sequestro di persona e resistenza con l’aggravante delle finalità terroristiche.

Dà fuoco all'autobus degli studenti: "Atto premeditato"

"L'uomo ci ha detto che ci pensava da giorni e dice di aver fatto tutto da solo, di non aver avuto nessuna direttiva. Era esasperato dalla situazione migratoria", ha detto il procuratore Nobili. "Aveva registrato un video diffuso tra gli amici a Crema e in Senegal per dire “Africa sollevati”: non venite più in Europa. Diceva che voleva andare a Linate per un gesto dimostrativo ed eclatante. Voleva che tutto il mondo parlasse di lui e dei migranti", ha proseguito il procuratore.

San Donato Milanese: "Ousseynou Sy non ha mai parlato di Isis"

Secondo gli inquirenti non è "assimilabile" il suo gesto allo stragismo islamico: è un "lupo solitario ma non ha mai parlato di Isis". L'uomo - ha spiegato Nobili - non "ne poteva più di vedere i migranti morti in mare". Sy aveva precedenti penali: condanna a 1 anno sospesa per violenza sessuale e guida in stato di ebbrezza. Il fatto che nonostante tali precedenti gli fosse stato permesso di guidare uno scuolabus sta sollevando ulteriori polemiche.