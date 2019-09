Incidente "domestico" con la Porsche: esce dal garage e si maciulla una gamba

Un incidente dalla dinamica assurda, ma dalle conseguenze gravi quello avvenuto lunedì pomeriggio a Baone (Padova) dove un assicuratore si è ferito ad una gamba mentre faceva manovra con la sua macchina. L'uomo, di 58 anni, seduto al volante della sua Porsche Boxster mentre l'automobile era ancora parcheggiata nel garage della sua abitazione, quando è successo l'imponderabile.

Dopo aver acceso il veicolo, l'uomo era ancora con il piede fuori dalla vettura ma l'auto ha iniziato a muoversi. Il veicolo, che aveva ancora la porta aperta, ha sbattuto contro lo stipite del garage con la portiera che si è chiusa contro la gamba dell'uomo, schiacciandogli l'arto.

Incidente "domestico" con la Porsche: soccorso con l'eliambulanza

Immediatamente sono scattati i soccorsi: l'uomo è stato preso in cura dal persononale del Suem 118e trasportato in elicottero a Padova dov'è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Inizialmente sembrava che fosse necessario amputargli la gamba, ma per fortuna i medici sono riusciti a salvargli l'arto. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri che hanno ricostruito tutta la dinamica di quanto avvenuto.