Padova, uomo ammazzato a colpi di katana nel parcheggio dello stadio

Brutale omicidio nel parcheggio dello stadio Euganeo, a Padova, dove un 51enne di origine filippina con regolare permesso di soggiorno è stato trovato morto, trafitto da numerosi colpi di arma da taglio, probabilmente una sciabola o una spada.

PadovaOggi scrive che alcuni passanti hanno assistito a un litigio tra due persone, viste mentre si aggredivano sul luogo del delitto con delle armi, e hanno chiamato a polizia.

Nel corso della telefonata i testimoni hanno confermato che uno dei due era caduto a terra, mentre l'altro si è dato alla fuga. Sul posto sono immediatamente arrivati gli uomini della questura, la polizia scientifica e il 118, che però non ha potuto far altro che decretare la morte dell'uomo pochi minuti dopo. La vittima è un uomo di 51 anni residente in zona Sant'Agostino, sposato e padre di due figli.

Il fermo

E' stata fermata una persona, pare connazionale della vittima, e sul posto sono state trovate almeno due armi compatibili con le ferite inferte. La scientifica è arrivata in via Sacharov in zona Montà dove è stata perimetrata l'area di un parcheggio in cui sembra sia stata abbandonata l'auto usata dall'assassino per scappare.