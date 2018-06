Bolzano, sono tornati a casa i due bimbi rapiti dal padre: l'abbraccio con la mamma

Dopo un più di un mese, Rosa Mezzina ha potuto riabbracciare i suoi due bambini, portati in Tunisia dal padre. I piccoli sono rientrati ieri a Bolzano e la mamma ha postato la foto del loro abbraccio su Facebook. "L'incubo è finito", ha scritto.

"Siamo riusciti a convincere il padre a rientrare in Italia dopo aver studiato molto come parlare e cosa dire, affiancati dai nostri negoziatori che hanno lavorato sulla personalità dell'uomo e sulle sue caratteristiche", ha spiegato il colonello Stefano Paolucci, comandante dei carabinieri della provincia di Bolzano. Le indagini, in collaborazione con l'ambasciata italiana a Tunisi, il ministero degli Esteri e l'Interpol, hanno avuto successo anche perché la madre dei bambini è riuscita a "mantenere aperto il canale di dialogo con il marito in Tunisia"

Il padre dei piccoli Yassim e Yamine, Jamel Methenni, era scappato da Bolzano portandosi dietro i bambini lo scorso 22 aprile, raggiungendo la zona di Monastir in Tunisia. Ieri è tornato con i figli, sbarcando al porto di Genova. Ora è indagato per sottrazione internazionale di minori e nei suoi confronti è stato emesso anche un provvedimento del Tribunale dei Minori di Bolzano che ne limita temporaneamente la possibilità di avvicinarsi alla famiglia.