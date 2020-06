"Non vedrai più i tuoi figli": il messaggio alla moglie poi il duplice omicidio

Sarà una inchiesta aperta dal pm Andrea Figoni a far luce su tutti gli interrogativi ma la tragedia che si è consumata oggi sabato 27 giugno 2020 in un appartamento a Margno, nel Lecchese, ha tutti i contorni di una vicenda familiare conclusa nel peggiore dei modi. Padre e madre, due gemelli, Elena e Diego di 12 anni, e l'ombra di una separazione difficile che ha spezzato una famiglia dell'interland milanese. Teatro della tragedia la casa delle vacanze a piedi del Pian delle Betulle.

L'incubo inizia con un messaggio recapitato sul telefono: "Non vedrai più i tuoi figli". Il mittente è Mario Bressi, il marito da cui la donna, 45enne, si stava separando. Poi la corsa alla volta di Margno, in Alta Valsassina, dove la famiglia di lei aveva da sempre un appartamento in cui passare le vacanze.

Quando la donna apre la porta trova i corpi senza vita dei due bambini. Ha il tempo di chiamare i soccorsi poco prima delle 9:00 prima di essere colta da un malore. Sul posto i carabinieri della Scientifica, i militari guidati dal Comandante Claudio Arneodo, i volontari della Croce Rossa di Premana e il personale sanitario inviato sul posto per mezzo di un elicottero fatto decollare da Villa Guardia (Como).

Sarà l’anamopatologo Paolo Tricomi a rilevare sui corpi dei bambini i chiari segni di uno strangolamento. Nel frattempo si cerca il padre, un uomo di quarantacinque anni. Il suo corpo viene trovato dai tecnici del Soccorso Alpino e dai pompieri intorno alle 10:00 nel bosco ai piedi del Ponte della Vittoria di Cremeno, a pochi chilometri di distanza da Margno, un luogo già noto per gesti estremi.

L'uomo originario di Gessate, sui social era solito postare molte immagini che lo ritraevano sorridente con i figli. Come riporta Milanotoday intorno alle 3 di questa notte Mario Bressi ha pubblicato sui social delle foto sue e dei bambini sorridenti in montagna: "Coi miei ragazzi sempre insieme".

È stato Mario Bressi a uccidere i suoi due figli

La madre e suoi genitori (i nonni dei due bambini) sono conosciuti in paese perché, pur non essendo originari della zona, avevano casa di villeggiatura in Valsassina da quarant'anni.

Secondo quanto appreso da Leccotoday sarebbe stato proprio il padre ad aver ucciso i suoi figli sedandoli per poi strangolarli quando erano già privi di coscienza. Poi si sarebbe tolto la vita. Indiscrezioni raccolte della agenzia di stampa Ansa indicano in una causa di separazione dalla moglie il possibile movente del gesto.

Margno, il sottosegretario Puglisi: "Dolore e rabbia"

"Dolore, orrore, rabbia. Se tu mi lasci, ti uccido la vita, uccidendo ciò che hai di più caro. I bambini. Dinamiche malate di uomini violenti. A questa mamma va il mio abbraccio. Proteggiamo le donne e i loro figli nel momento delicato della separazione". Lo ha scritto su Twitter Francesca Puglisi, sottosegretaria al ministero del Lavoro.

Il parroco di Margno: "La madre è sotto choc"

''È una tragedia familiare consumata in maniera illogica. Non ho parole''. È sconvolto don Bruno Maggioni, parroco di Margno. ''Ho contattato la madre, è sotto choc, sembra una bestia ferita - spiega don Maggioni all'Adnkronos - È come se gridasse il dolore, è esasperata. So che ha ricevuto conforto medico ma non basta. È sotto choc, non so se si renda conto di chi ha di fronte, è sconvoltissima ed è comprensivo''.

"'Io conosco i nonni di queste creature - sottolinea il parroco - sono 40 anni che vengono qui in villeggiatura. Il papà sarà venuto qualche volta ma lo conosco di sfuggita. Questa tragedia ci lascia davvero tutti in un dolore atroce perché si è consumato senza renderci conto di quanto accaduto''.