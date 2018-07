Tragedia a Palazzo Grazioli: morto suicida un militare di 25 anni

Lutto nelle forze armate. Si è suicidato ieri pomeriggio all'interno di Palazzo Grazioli, la residenza romana di Silvio Berlusconi, un militare di 25 anni, originario di Angri in provincia di Salerno, inquadrato nell'operazione 'Strade Sicure'.

Il caporal maggiore era effettivo al 1° reggimento Granatieri di Sardegna, al comando del generale Paolo Raudino. Il dramma poco dopo le 15: secondo quanto appreso da RomaToday, il militare è entrato nel bagno, posto immediatamente oltre il portone, e si sarebbe sparato un colpo alla tempia. A febbraio 2018 un militare di Taranto si era tolto la vita sparandosi nel bagno della stazione metro Barberini.

Militare suicida, il M5s: "Il suo non è un caso isolato"

"Esprimiamo il nostro cordoglio per il militare che ieri a Roma si è tolto la vita". Così in una nota i portavoce del Movimento 5 Stelle della Commissione Difesa. "Il militare era impegnato nell'operazione 'strade sicure' e aveva 25 anni. Non è accettabile - si legge - che un ragazzo di quell'età, con una moglie ed un figlio piccolo, decida di porre fine alla sua esistenza".

"Sappiamo però che questo non è un caso isolato e che il clima all'interno delle caserme spesso non garantisce serenità e tranquillità per i nostri militari", aggiungono i pentastellati.

"Pertanto - spiegano - come membri della commissione Difesa ci impegneremo a far sì che venga fatta luce sui motivi di questo gesto disperato e soprattutto a capire se nell'esercito ci siano stati condizionamenti che hanno potuto indurre il ragazzo a prendere la pistola d'ordinanza e rivolgerla contro se stesso".

"Un pensiero di vicinanza va alla famiglia a cui ci stringiamo in un momento di così grande dolore", così concludono i portavoce del Movimento 5 Stelle della Commissione Difesa.