Occhio al tonno rosso, ricomincia il periodo "caldo": nuovi casi di intossicazione

I sintomi sono sempre tutt'altro che piacevoli: mal di testa, nausea, tachicardia e arrossamento cutaneo. Nuovi casi da intossicazione da tonno a Palermo, salgono a 13 in pochi giorni. L'ultimo è quello di una donna di 27 anni che si è presentata al pronto soccorso. Primi esami, e responso chiaro: avvelenamento da istamina e sindrome sgombroide.

“Voglio ringraziare i medici e infermieri - dice a PalermoToday la giovane - perché sono ancora qui e posso ancora raccontare quello che mi è successo”.

Altri casi sono stati trattati recentemente in città, tra i quali una famiglia che aveva acquistato tonno rosso tra le bancarelle del mercato storico di Ballarò. Spesso la prognosi è di pochi giorni, con terapia a base di cortisone e antistaminici.

Tonno, via al periodo "caldo": nuovi casi di intossicazione

Guardia costiera, carabinieri, polizia e vigili urbani avvertono che è iniziato il periodo “caldo” dell’anno, quello in cui - sempre più - i prodotti ittici privi di tracciabilità vengono esposti e messi in vendita tra le bancarelle (spesso abusive) dei mercati rionali.

"Il tonno può provenire anche da pesca legale, ma se viene conservato male o la catena del freddo viene interrotta, il rischio di un'intossicazione da istamina aumenta notevolmente", chiariscono i Nas. L’istamina è una molecola che si forma negli organismi quando cominciano a decomporsi, che può causare seri problemi e che non viene superato con la cottura dei cibi.

In sintesi: se il tonno costa meno di 10-12 euro al chilogrammo, statene alla larga. Ma anche il tonno da pesca legale, se conservato male (magari esposto per tutto il giorno sul bancone di una pescheria, poi rimesso in frigo), può diventare un problema.