Palermo, la foto è virale: che ci fa uno scooter sull'autobus?

Carica lo scooter sull'autobus e poi via, verso la rimessa. Succede a Palermo, in una normale serata di metà settembre. A fine turno un'autista dell'Amat ha pensato bene di far salire il mezzo all'interno della navetta "fuori servizio". L'immagine, postata da MobilitaPalermo, è diventata virale e ha fatto arrabbiare anche la società che gestisce il trasporto pubblico. Che ora vuole vederci chiaro.

"L'azienda gradirebbe che l'autista a questo punto si consegnasse spontaneamente per spiegare le ragioni del suo comportamento, altrimenti saremo costretti a usare il pugno duro", si legge in una nota inviata dall'Amat a PalermoToday. A quanto pare in queste ore sono in corso degli accertamenti. "Il problema - hanno fatto sapere - è che ieri sera in piazza Indipendenza c'erano quattro autobus fermi a quell'ora e quindi non è possibile risalire con certezza all'autista in questione".

"Fare uso e consumo proprio dei mezzi aziendali non è certamente una bella immagine che l'autista offre all'intera Amat" afferma a PalermoToday Antony Passalacqua di MobilitaPalermo. "E dispiace verso quei lavoratori che giornalmente conducono le proprie mansioni egregiamente: i cittadini grazie ai Social media si rendono partecipi perché pretendono servizi più funzionali e decorosi. E' chiaro che il concetto di bene e di servizio pubblico non è ben chiaro a tutti. Qui siamo proprio di fronte all'uso privato di un mezzo pubblico, in barba a tanti cittadini che ogni giorno pagano e superano mille difficoltà per usufruire del servizio di trasporto".