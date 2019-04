Ragazza di 17 anni violentata in un garage: fermati quattro giovani 

Approfittando della loro superiorità numerica e fisica, avevano portato una ragazza di 17 anni in un garage sotterraneo della città di Palermo, per poi abusare sessualmente di lei. Adesso un ragazzo di 17 anni e un diciottenne (non ancora maggiorenne all'epoca dei fatti) sono stati portati in carcere, mentre gli altri due membri del 'branco' di 16 e 17 anni, sono stati affidati ad una comunità. Le ordinanze di custodia sono state eseguite dalla polizia su ordine del gip del tribunale per i minorenni Federico Cimò. Devono rispondere di violenza sessuale di gruppo.

Tre degli indagati hanno anche precedenti per reati contro il patrimonio e uno di loro anche per lesioni personali; inoltre, due sono stati segnalati per assunzione di sostanze stupefacenti.

Palermo, 17enne violentata in un garage

I fatti sono avvenuti all'inizio di dicembre dell’anno scorso all’interno di un parcheggio sotterraneo in centro. I ragazzi all’epoca erano tutti minorenni.

"In gruppo - spiega la polizia - hanno approfittato delle condizioni di inferiorità psichica e fisica della ragazza portandola con sé e perpetrando l’abuso".

Gli inquirenti hanno acquisito i filmati delle telecamere presenti all’interno del parcheggio e di quelle della zona, "permettendo di ottenere dei frame importanti che hanno documentato quanto successo nei momenti antecedenti e successivi alla violenza". Sono poi stati acquisiti i tabulati del telefono della ragazza e dell’unico aggressore che lei conosceva. Da qui l'identificazione dei componenti del "branco". Le indagini sono state coordinate dal sostituto procuratore Claudia Caramanna della Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Palermo.

"Per contrastare i numerosi fatti accaduti in città a opera di gruppi di minori - sottolineano dalla Questura - la polizia unitamente alla Procura della repubblica presso il tribunale per i minorenni ha avviato un’attività di analisi e mappatura del fenomeno"