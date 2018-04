Da Foggia lanciano palloncini per festeggiare il loro anniversario: "Ritrovati in Montenegro, una gioia"

Per festeggiare il 25esimo anniversario di nozze dei genitori, Paolo e Michela, i figli di una coppia di Foggia hanno deciso di decorare casa con tanti palloncini bianchi. Passata la festa, il signor Paolo non ha avuto cuore di buttare tutti quei palloncini e così ha avuto l'idea di scrivere un biglietto, con un augurio di felicità e il suo numero di telefono, e lasciarli volare in cielo.

Mai avrebbe pensato che il vento avrebbe spinto quei palloncini fino in Montenegro, dove a trovarli è stato un pescatore, che ha voluto contattarlo.

"L'uomo ha chiesto alla figlia di contattarci e di renderci così partecipi di questa gioia, che forse è stata quasi più bella di rifesteggiare il matrimonio, perchè non ci aspettavamo che questo palloncino donato al vento potesse essere veramente raccolto da una famiglia o da una persona", ha raccontato il signor Paolo ai microfoni di Roberto D'Agostino per FoggiaToday.