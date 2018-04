Pamela Mastropietro, i funerali a Roma sabato 5 maggio

Si terranno a Roma il prossimo 5 maggio i funerali di Pamela Mastropietro, la ragazza di 18 anni trovata senza vita nei pressi di Macerata tre mesi fa: il suo corpo era stato smembrato e chiuso in due trolley. Le indagini sul tragico episodio di cronaca che per giorni ha occupato le prime pagine dei giornali sono ancora in corso.

Funerali a Roma

La cerimonia funebre è prevista in mattinata nella chiesa di Ognissanti, in via Appia Nuova, distante poche decine di metri dalla casa dove Pamela viveva, dalla scuola che aveva frequentato e dai luoghi dove abitualmente s'incontrava con amici e amiche. Si prevede una grande partecipazione. La ragazza verrà tumulata al cimitero del Verano.

Le indagini

Gli indagati al momento sono quattro uomini di nazionalità nigeriana, accusati di omicidio e occultamento di cadavere. Secondo quanto emerso dalla seconda autopsia, la giovane è stata uccisa con due coltellate. Tra le ultime novità sul caso, il ritrovamento di tracce del Dna di una persona sconosciuta sul cadavere di Pamela.