Pane cotto con materiale tossico: la scioccante scoperta dei Carabinieri

Un forno completamente illegale, allestito per di più in un immobile abusivo e in condizioni igienico-sanitarie deprecabili. La scoperta dei Carabinieri di Varcaturo getta una nuova fosca ombra sulla moda dei panifici abusivi.

In questo caso il nucleo Antisofisticazione e Sanità di Napoli ha addirittura constatato che il pane veniva cotto con un fuoco alimentato con prodotti velenosi.

Il panificio illegale era stato allestito da un 56enne senza alcuna autorizzazione e per la combustione venivano usati scarti di falegnameria, collanti, vernici e resine. Le condizioni igienico-sanitarie dei locali, inoltre, erano molto scarse: c'erano diverse macchie di umidità, cadevano parti di intonaco e non era stato installato il sistema anti intrusione contro insetti e agenti inquinanti.

L'uomo è stato denunciato, il locale e le attrezzature sottoposti a sequestro.