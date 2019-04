Sla, Paolo sospende lo sciopero della fame: "Credo alle rassicurazioni di Conte"

Ha deciso di interrompere lo sciopero della fame, dopo lunghi e interminabili giorni. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha scritto al giovane chef sardo malato di Sla, Paolo Palumbo, per esprimere "vicinanza e solidarietà" e per assicurare che l'esecutivo sta seguendo la vicenda con attenzione. Palumbo lotta da anni contro la malattia e vorrebbe sottoporsi ad una terapia sperimentale, un protocollo denominato 'Brainstorm' messo a punto negli Stati Uniti e in Israele.

"Voglio vivere e avere un futuro" ha detto Palumbo nel corso di una conferenza a cui hanno partecipato anche Maria Antonietta Coscioni e Irene Testa dei Radicali. Il giovane ha deciso di credere alle rassicurazioni del premier, spiegando però di avere intenzione di ricominciare lo sciopero del fame se non arriveranno novità a breve

Paolo Palumbo, la lettera del premier Conte

"Carissimo Paolo - scrive il premier Giuseppe Conte- ho ricevuto con molto piacere la tua mail e ti ringrazio di cuore per avermi reso partecipe delle tue personali esperienze e dei tuoi pensieri. Desidero manifestarti ammirazione per la grande forza d'animo che ti sostiene quotidianamente nell'affrontare il tuo grave problema di salute e complimentarmi con tuo fratello Rosario per l'amore, la dedizione, il sacrificio e l'impegno coi quali affronta insieme alla tua famiglia la tua grave disabilità. Ti assicuro che sono in contatto con il ministro Grillo che sta seguendo personalmente la tua vicenda".

Paolo non ha mai smesso di lottare, per sé e per tutti gli altri giovani e meno giovani che si trovano nella sua condizione: "Voglio aiutare i malati a vivere meglio" dice il ragazzo affetto da Sla più giovane in Europa. "Non è possibile - diceva in un appello di qualche settimana fa - che lo Stato italiano non investa nella ricerca e non dia una speranza ai malati come me".

Sla, per la cura sperimentale in Italia servono milioni di euro

Per portare la cura sperimentale in Italia "servirebbe un investimento di cinque milioni di euro ma forse manca la volontà per farlo. E così per avere accesso a quella terapia un malato deve sborsare mezzo milione di euro, volare negli Stati Uniti o in Israele, affrontare un viaggio insostenibile per le sue condizioni e scommettere che vada tutto bene".

"Dov'è lo Stato?", si chiedeva Paolo due settimane fa, lamentando l'assenza degli investimenti promessi per la ricerca sulla Sla: "Dove sono le promesse delle campagne elettorali? Io non vedo niente nel mio futuro. Diffondete il mio messaggio, mettetevi una mano sulla coscienza". In base ai dati disponibili, sono più di 200.000 nel mondo oggi i malati di Sla.