Abusi su una bambina di 8 anni: ai domiciliari il titolare di un negozio

A Parma una bambina di solo 8 anni sarebbe stata abusata sessualmente da un 36enne di origini nigeriane titolare di un negozio. Un'accusa pesantissima che ha fatto scattare gli arresti domiciliari in seguito all'emissione di un'ordinanza di custodia da parte della Procura della Repubblica di Parma. Le indagini, che sono partite nel mese di dicembre del 2018 dopo la denuncia presentata dalla madre della bambina, sono state portate avanti dai carabinieri con il coordinamento della Procura. .

Il racconto della bambina vittima di abusi

Secondo la ricostruzione dell'accusa la bambina avrebbe subito abusi sessuali in tre occasioni da parte dell'uomo, proprietario di un negozio. La piccola ha descritto le violenze subite "in modo inquivocabile" e sarebbe stata anche minacciata di non riferire nulla alla madre. Secondo il tecnico nominato dal Pm della Procura ha espresso un giudizio positivo rispetto alle capacità cognitive della minore, sottolineando che il suo racconto "non appare organizzato in script narrativi e risulta informativo in merito ad episodi temporalmente e spazialmente definiti".

Parma, le accuse nei confronti del negoziante

La bambina in dicembre ha raccontato tutto alla madre che si è rivolta ai carabinieri. L'indagato è accusato di aver "posto in essere atti repentini, compiuti improvvisamente all'insaputa della minore, in modo da poterne prevenire la manifestazione del dissenso e comunque ha continuato a compiere atti sessuali anche a fronte del dissenso manifestato dalla bambina". Il reato contestato è quello di violenza sessuale (articolo 609 bis del codice penale).