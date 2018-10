"Mamma, sto tornando a casa", poi Pasquale è scomparso: "Aiutatemi a trovarlo"

"Puoi farti vivo? Facci sapere almeno se stai bene. Qualcuno lo ha visto? Spero che in qualche modo questo messaggio gli arrivi". Al telefono mamma Sara trattiene a stento le lacrime. Pasquale Andrea Leonardo, suo figlio, è scomparso da lunedì 15 ottobre. La famiglia non ha più sue notizie da quel giorno e ha presentato denuncia di scomparsa ai carabinieri. Il ragazzo ha 31 anni ed è di Reggio Calabria. "L'ho sentito al telefono per l'ultima volta lunedì mattina - ci racconta la donna -, mi ha detto di trovarsi a Bologna, forse nei pressi della stazione. 'Mamma, sto tornando a casa a Reggio Calabria'". A casa però Pasquale Andrea Leonardo non è mai arrivato. Cosa è successo?

Pasquale Andrea Leonardo scomparso: l'appello della mamma

Il ragazzo stava attraversando un momento difficile. Da un paio di mesi aveva chiuso la sua ditta di impianti elettrici a Reggio Calabria. "In questo periodo era un po' giù di morale - dice sua madre -. Aveva qualche problema a trovare lavoro, non sapeva bene cosa fare e come muoversi, era un po' smarrito, ma non mi è sembrato nulla di grave, adesso però non so più cosa pensare". Pasquale Andrea aveva da poco troncato la sua storia d'amore con la fidanzata: "Si sono lasciati un mese fa. Lei viveva e vive a Lugano e per un periodo hanno convissuto lì. Poi un giorno lui ha preso tutte le sue cose e ha deciso di tornare a vivere a Reggio Calabria".

Lunedì 15 ottobre, giorno della scomparsa, il 31enne "aveva alcune faccende da sistemare, è partito e si è mosso tra le stazioni di Como, Milano Centrale, Bergamo e Bologna". Da Bologna, come detto, l'ultima telefonata con sua madre. "Non ha soldi né telefono, presumiamo gli siano stati rubati". Il ragazzo, moro e magro, portava con sé una borsa a tracolla color marrone.

La mamma del ragazzo ha lanciato anche un appello su Facebook: "Vi prego di CONDIVIDERE tra i vostri amici, soprattutto: ferrovieri, camionisti, gente che viaggia, bla bla car, condividete a più non posso, e se qualcuno lo avesse avvistato, vi prego di contattarmi subito al numero 347 5280139 o le forze dell'ordine. Ringrazio infinitamente".