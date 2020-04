Tenta di sventare una rapina: poliziotto travolto e ucciso dai malviventi

Un poliziotto di 35 anni, Pasquale Apicella, ha perso la vita nella notte nel tentativo di sventare una rapina in una banca situata nella zona di Capodichino, a Napoli. La pattuglia del commissariato di Secondigliano, sui cui l'agente di polizia si trovava insieme ad un altro collega, è stata letteralmente speronata dall'auto dei rapinatori durante la fuga. Una scena terribile, il 35enne è deceduto, mentre l'altro agente di polizia è rimasto ferito, per fortuna senza gravi conseguenze.

Il gruppo di rapinatori aveva messo nel mirino il bancomat dell'Agenzia Credit Agricole situata in via Abate Minichini e, dopo in breve inseguimento per le vie di Napoli, la polizia ha provato a fermare la vettura con una sorta di posto di blocco, ma questo non è servito. I malviventi non si sono fermati all'alt degli agenti, proseguendo la loro folle corsa, speronando l'auto della polizia.

"Siamo vicini alla famiglia", è il commento a caldo del questore Alessandro Giuliano. Due ladri sono stati fermati, il terzo è riuscito a far perdere le proprie tracce.