Strani episodi in treno: passeggeri cadono in catalessi e si risvegliano "alleggeriti"

Passeggeri sui treni che si addormentano e si risvegliano derubati. Nelle ultime settimane le squadre di polizia giudiziaria dei compartimenti polizia ferroviaria della Campania e del Lazio, hanno puntato i riflettori su una serie di singolari episodi avvenuti sulla tratta Napoli-Roma: ignari passeggeri di treni regionali dopo aver accettato una bevanda da persone che si confondevano tra i normali passeggeri, cadevano in un profondo sonno e venivano derubati dei loro oggetti di valore. E in tutti i casi è stato necessario trasportare le vittime in ospedale per sottoporle a cure mediche.

Grazie alle testimonianze raccolte, l'attenzione investigativa è stata indirizzata nella Stazione di Aversa, individuata come la stazione dove i membri della banda erano soliti salire.

Gli agenti hanno iniziato così a svolgere una serie di servizi di scorta a bordo dei treni regionali, considerati più bersagliati.

Fermato un tunisino, ecco come agiva la banda

Ieri pomeriggio l'epilogo sperato: un tunisino di 32 anni è stato individuato mentre si aggirava a bordo di un treno regionale, scrutando viaggiatori e bagagli. Gli agenti lo hanno seguito a debita distanza, osservando le sue mosse, il tunisino ha preso posto di fronte ad un uomo dello Sri Lanka, e dopo pochi minuti di conversazione gli ha offerto del tè. Qualche minuto e la vittima cade in un sonno profondo, il tunisino gli infila le mani nelle tasche, impossessandosi del cellulare, soldi e passaporto.

A quel punto gli agenti sono intervenuti, il tunisino ha cercato di fuggire ma è stato bloccato e arrestato; nel suo zaino sono stati ritrovati diversi flaconi con sostanze soporifere.

Arrestato per rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale, è stato portato nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.

Gli altri arresti

Poco dopo, altri agenti di scorta a bordo di un regionale partito dalla stazione di Napoli Centrale, hanno notato tre egiziani comportarsi u modo sospetto. Dopo aver individuato la potenziale vittima, i tre hanno offerto delle patatine e un succo di frutta alla potenziale vittima. Stesso copione: dopo alcuni minuti l'uomo cade in un sonno profondo e i tre rovistano nelle sue tasche. Gli agenti sono intervenuti bloccando tutti e tre, poco prima della stazione di Fondi.

La vittima, che non si era accorta di nulla, ancora sotto l'effetto dei narcotici, è stata trasportata all'ospedale di Fondi. I giovani,, sono stati arrestati per tentata rapina pluriaggravata e lesioni personali aggravate e portati nel carcere di Latina. Sono in corso indagini per identificazione altre persone eventualmente coinvolte nelle rapine al narcotico.