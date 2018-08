Pasticche di ecstasy nascoste nel latte in polvere per bambini

Avrebbe fruttato ricavi illeciti per oltre 500mila euro, ma il tentativo di far entrare in Italia dai Paesi Bassi oltre 12mila pasticche di ecstasy è fallito. I finanzieri del Comando Provinciale di Roma hanno sequestrato all'aeroporto di Fiumicino la droga rinvenuta all'interno di cinque confezioni di latte artificiale in polvere per neonati.

Il bagaglio in cui erano nascosti gli stupefacenti era custodito nel magazzino "lost&found" e in attesa che la proprietaria ne richiedesse la restituzione. A insospettire il personale dell'Agenzia delle Dogane il peso delle confezioni del latte di oltre 1 kg ciascuna rispetto al peso di 500 gr indicato sulla confezione. Ogni pastiglia sequestrata, di circa 500mg, è risultata contenere principio attivo di Mdma pari a 263mg, più del doppio della soglia di rischio eccessivo stabilita scientificamente. L'abuso delle pasticche avrebbe causato un aumento esponenziale di danni cerebrali irreparabili.