Pedofilo esce dal carcere e viene ucciso: indagato il papà di una delle vittime

Il padre di due ragazze vittime di abusi sessuali è indagato dalla Procura di Benevento quale presunto mandante dell'omicidio di Giuseppe Matarazzo, 45enne ucciso a Frasso Telesino (Benevento) lo scorso 19 luglio un mese dopo essere stato scarcerato dopo aver espiato una condanna a 11 anni e 6 mesi di reclusione per violenza sessuale nei confronti delle due sorelle, all'epoca dei fatti minorenni.

I Carabinieri del Comando provinciale di Benevento hanno arrestato questa mattina, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Benevento su richiesta della Procura sannita, un 55enne di Sant'Agata de' Goti e un 30enne di San Felice a Cancello (Caserta), per gravi indizi di colpevolezza per l'omicidio premeditato di Matarazzo. Al momento risulta indagato a piede libero il padre della 15enne.

La Procura sospetta che l'omicidio sia stato commissionato. I due uomini finiti in manette avrebbero prestato e guidato l'auto che venne utilizzata per commettere il delitto del pastore. Proprio l'auto sospetta ha messo sulle tracce giuste i carabinieri, scrive CasertaNews.

Poco prima dell'omicidio, infatti, sarebbe stata notata un'auto con targa coperta nei pressi di Sant'Agata de' Goti. Gli organi inquirenti hanno rinvenuto anche una pistola 3,56 magnum su cui sono state disposte perizie per capire se è stata l'arma del delitto. Secondo gli inquirenti è molto probabile che a partecipare all'omicidio ci sia stata anche una terza persona che materialmente sparò a Matarazzo cinque colpi di pistola, di cui due andati mortalmente a segno.

Una delle vittime si tolse la vita a 16 anni

Una delle due ragazze vittime degli abusi sessuali di Matarazzo si tolse la vita nel 2008. Aveva solo 15 anni. La ragazza fu vittima degli abusi insieme alla sorella e le indagini della Procura di Benevento portarono all'individuazione di Matarazzo quale autore delle violenze. Matarazzo ha poi scontato 11 anni e 6 mesi di reclusione ed è stato scarcerato lo scorso 16 giugno, poco più di un mese prima di essere ucciso.