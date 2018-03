A 83 anni vive con 57 euro al mese: "Mai avrei pensato di soffrire la fame alla mia età"

Come può una pensionata vivere con 57 Euro al mese? Pasqua Salomone, 83 anni, si racconta a Quinta Colonna.

La donna vive con una pensione di 580 euro al mese e, tolta da questa cifra i soldi per bollette e affitto, le rimangono appena 57,41 euro. La signora Pasqua ha quindi meno di 2 euro al giorno per mangiare e comprare beni di prima necessità.

"Non avrei mai pensato di soffrire la fame alla mia età", racconta ai giornalisti della trasmissione di Rete 4, che l'hanno accompagnata a fare la spesa al mercato per mostrare quanto sia dura per lei la quotidianità.