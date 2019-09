Pensioni, truffa all'Inps: canti, balli e ristoranti a spese dei contribuenti

La Polizia di Potenza ha arrestato alcune persone protagoniste di una truffa ai danni dell'Inps. Le indagini condotte dai poliziotti della squadra mobile hanno portato alla luce un'associazione per delinquere che prometteva di far ottenere ai sodali pensioni di invalidità e indennità di accompagnamento senza alcun titolo.

Potenza, operazione "il canto delle sirene"

L’operazione è stata denominata Il canto delle sirene. Nei video diffusi dalle forze dell’ordine si possono notare i vari soggetti ritenuti autori della truffa andare a zappare la terra, camminare in strada senza alcun problema di deambulazione e recarsi tranquillamente al ristorante.

Nelle immagini si vede addirittura un uomo ballare e cantare sul palco: con buona pace di chi si trova strettamente dipendente ai sussidi di invalidità.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Pensioni di invalidità: controlli fino al 31 dicembre 2019

Come è stato annunciato mesi fa, fino al termine del 2019 l'Inps attua una verifica straordinaria su centinaia di migliaia di invalidi per accertare se le condizioni di salute, oppure i redditi posseduti, corrispondono ai requisiti stabiliti dalla legge. Si procede con la massima attenzione, e con la dovuta sensibilità, perché sono coinvolte fasce "deboli" della popolazione. I controlli vengono effettuati sugli invalidi di età compresa tra i 18 e i 78 anni, come prevede il decreto 112/2008.

I controlli sugli invalidi civili sono a campione: impossibile infatti controllare uno per uno i due milioni e mezzo di trattamenti che vengono pagati regolarmente. Inevitabile che le verifiche saranno più stringenti e capillari dove la percentuale di invalidi è molto alta se confrontata con il numero di residenti. Le visite sono svolte da apposite commissioni mediche, anche sulla base dei fascicoli sanitari degli interessati che le varie Asl sul territorio dovranno consegnare all'Inps.

Pensioni di invalidità: a chi spetta, requisiti e informazioni

La pensione di invalidità garantisce il diritto al mantenimento e all'assistenza sociale "a tutti i cittadini inabili al lavoro e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere".

Le categorie che possono accedere alla protezione dell'invalidità civile sono i mutilati e gli invalidi civili, i ciechi e i sordi, gli affetti da talassemia e drepanocitosi. Il grado minimo di riduzione permanente della capacità lavorativa, per la qualifica di invalido civile, è un terzo (33%) determinato in base alla tabella, approvata con decreto del Ministro della Salute del 5 febbraio 1992: