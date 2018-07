Pensioni, ladri in fuga con le 14esime: spuntano dalle fogne e rapinano le Poste

Rapina alla Poste Centrali di Napoli in piazza Matteotti. Tre-quattro persone sono entrate in azione sbucando da un foro praticato nel pavimento. I banditi, con il volto coperto da passamontagna e con tute bianche, hanno praticato un buco e sono penetrati in una stanza alle spalle delle casse intorno alle 8.25, portando via più della metà dei sacchi contenenti denaro.

Secondo una prima ricostruzione il bottino non sarebbe inferiore ai 650mila euro. Oggi infatti inizia la riscossione della quattordicesima mensilità per i pensionati e anche i saloni delle Poste erano già affollati di persone in attesa di essere servite agli sportelli.

Come segnala Napoli Today si sono registrati malori tra i dipendenti e tra coloro che erano già in fila per ritirare le pensioni. Una guardia giurata inoltre avrebbe puntato la pistola contro i malviventi, senza tuttavia riuscire a fermarli.

I malviventi sono scappati dallo stesso foro dal quale erano spuntati facendo perdere le proprie tracce servendosi della rete fognaria. Nella zona, in pieno centro cittadino e a pochi passi sia dalla caserma del Comando provinciale dei carabinieri che dalla Questura, si è paralizzato il traffico e sono giunte decine di forze dell'ordine. In strada anche un'ambulanza. Non ci sono persone ferite. Indagini affidate alla polizia.