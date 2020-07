Cure dentistiche gratis al ragazzo aggredito "perché gay"

Era arrivato a Pescara per incontrare dopo mesi il suo compagno di Pescara ma la passeggiata notturna nel centro città si è tramutata in un incubo. Tutto succede la notte fra il 25 e 26 giugno quando la coppia di ragazzi omosessuali è stata aggredita da un gruppo di ragazzi. Uno dei due, un 25enne studente universitario fuori sede, è stato pestato a sangue con calci e pugni e poi lasciato a terra prima di aggredire alcuni passanti intervenuti per fermare l'atto di violenza. Dalle testimonianze sembra che si tratti di un gruppo di ragazzi giovanissimi, ed al pestaggio avrebbe partecipato anche una ragazza.

Il giovane è stato ricoverato in ospedale ed ha riportato la frattura della mandibola riposizionata con un intervento chirurgico. Per fortuna il giovane potrà contare su cure odontoiatriche gratuite offerte dal consigliere comunale e presidente della commissione Ambiente Ivo Petrelli. L'esponente politico ha infatti fatto sapere che seguirà gratuitamente la convalescenza del ragazzo essendo un odontoiatra. Petrelli ha già contattato il chirurgo maxillo facciale Ascani che lo ha operato, comunicando la piena disponibilità per la presa in carico del paziente che ora dovrà affrontare un lungo percorso di recupero considerando le lesioni ed i danni riportati dall'aggressione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'auspico è ora che qualche avvocato si proponga per un patrocinio gratuito per il ragazzo durante il procedimento giudiziario.