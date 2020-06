Peschereccio disperso, indagati due ufficiali della petroliera che si trovava sulla sua rotta

Possibile svolta nel caso del peschereccio "Nuova Iside", di cui si sono perse le tracce nella notte tra il 12 e il 13 maggio nelle acque tra San Vito Lo Capo e Ustica dopo essere partito la mattina precedente per una battuta di pesca.

Due uomini risultano iscritti nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio colposo per la morte dei due pescatori del "Nuova Iside", ritrovati cadavere in mare. I soccorsi hanno recuperato i corpi di Matteo Lo Iacono e Giuseppe Lo Iacono, mentre risulta ancora disperso Vito lo Iacono, figlio di Matteo.

Si tratta di due ufficiali di plancia in servizio sulla petroliera Vulcanello, della società armatrice Augustadue, gruppo Mednav. I due, un italiano e uno straniero come apprende l'Adnkronos, sono indagati per naufragio e omicidio colposo. La petroliera sarebbe passata sulla rotta del Nuova Iside proprio mentre del peschereccio si perdevano le tracce.

La Procura di Palermo ha disposto ieri il sequestro della petroliera, ormeggiata nel porto di Augusta (Siracusa), dopo che nei giorni scorsi era già stata sequestrata la scatola nera.

L'inchiesta è coordinata dal procuratore aggiunto di Palermo Ennio Petrigni e dal sostituto Vincenzo Amico. I magistrati stanno cercando di capire, tramite accertamento tecnici, se la petroliera abbia speronato il peschereccio: si cercano segni di collisione. Ieri, subito dopo il sequestro della Vulcanello, sono stati notificati gli avvisi di garanzia ai due ufficiali di plancia per l’ipotesi di naufragio. Tra le ipotesi resta in piedi quella che il peschereccio si sia ribaltato per colpa dell’onda generata dal passaggio della petroliera. Il segnale radar ha riscontrato che le due imbarcazioni sono entrate in rotta di collisione.