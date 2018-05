Chiusi in auto sotto il sole: salvi due bimbi notati dai clienti di un supermercato

Due bimbi chiusi in auto, sotto il sole e con una temperatura che ha raggiunto anche i 30°. Tragedia sfiorata a Peschiera del Garda (Verona) dove nel pomeriggio di martedì alcuni passanti hanno notato, nel parcheggio di un grande supermercato, due bambini piccoli chiusi dentro una grande monovolume con targa tedesca.

I clienti, come riferisce VeronaSera, hanno pensato di segnalare la cosa al numero di pronto intervento 112 dei carabinieri della Compagnia di Peschiera del Garda e all’addetto della vigilanza privata all’interno del negozio.

Il neonato piangeva disperato

E’ stato quest'ultimo ad accorrere per primo alla Chrysler Voyager parcheggiata sotto il sole, dove alcuni passanti si erano già radunati molto preoccupati, in quanto dall'esterno si vedeva che sui sedili posteriori c’era un neonato che piangeva disperato e una bambina piccola molto spaventata e agitata. L’uomo allora non ha esitato a infilare le dita nello spiraglio dell’unico finestrino aperto, forzandolo sufficientemente per infilare la mano e aprire la portiera.

Denunciati i genitori

In quel momento sono arrivati anche i militari del Nucleo Radiomobile, che hanno prestato un primo soccorso al bambino di otto mesi e alla sorellina di tre anni, molto accaldati, spaventatissimi, ma fortunatamente incolumi.

Alla vista di tutte quelle persone attorno alla loro auto, sono arrivati anche due trentenni tedeschi, padre e madre dei piccoli in vacanza sul Garda: una volta identificati, sono stati denunciati dagli uomini dell'Arma per abbandono di persone minori, aggravato dalla genitorialità. Anche solo mezzora di ritardo infatti e le conseguenze sarebbero potute essere ben più gravi.