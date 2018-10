Petyx, dopo l'aggressione all'inviata di Striscia sgomberati gli occupanti abusivi

Le immagini dell'aggressione a Stefania Petyx hanno fatto il giro del web, ora i protagonisti dell'aggressione all'inviata di Striscia la Notizia hanno dovuto fare i conti con le Forze dell'ordine. Non sono bastate le scuse raccolte anche dall'inviata di Palermo Today che ha intervistato gli occupanti dell'immobile privato che ospitava la delegazione del Comune di Palermo: le forze dell'ordine hanno accompagnato fuori dalle loro "case" alcune delle 13 famiglie che da Giugno scorso avevano occupato i locali di via Savagnone.

Come ricostruisce Palermo Today tuttavia il provvedimento non riguarda tutti gli occupanti dei due immobili al centro dell'annosa questione: alcune famiglie infatti si sono rivolte al Tar per l’esiguo lasso di tempo concesso per sgomberare e in attesa che il tribunale si pronunci restano nell'immobile.

Chi abita invece nell'altro edificio, dove è fisicamente avvenuta l'aggressione alla troupe della trasmissione Mediaset, deve andare via.

La situazione era salita agli onori della cronaca dopo che uno degli occupanti si era scagliato contro l'inviata del tg satirico di Canale 5. Stefania Petyx è stata accolta con la violenza e lei e il suo operatore sono finiti in ospedale.

Finito nel vuoto l'appello di alcune famiglie che avevano preso le distanze dal responsabile dell'aggressione e chiedendo aiuto proprio al sindaco Orlando e allo stesso Salvini: "I nostri figli hanno diritto ad avere una casa. Regolarizzateci, siamo disposti anche a pagare qualcosa per restare qui”.

