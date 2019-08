Fiumicino, cadono frammenti di aereo dal cielo: "Uomo sfiorato da oggetto incandescente"

Paura a Fiumicino. Poco prima delle 17 un aereo della compagnia Norwegian, subito dopo il decollo ha avuto un'avaria, ha perso alcuni frammenti che sono caduti sui tetti di alcune abitazioni fuori dal sedime aeroportuale.

I frammenti sono caduti sui tetti delle abitazioni e su alcune auto di via Mariotti, via Opacchiasella, via Ingrellini e via Ceccotti all'Isola Sacra, frazione di Fiumicino.

Sul posto la polizia, i carabinieri, la polizia municipale. Non ci sono stati feriti ma alcune auto hanno subito leggeri danni ai vetri.

L'aereo è atterrato con una procedura di emergenza.

Il sindaco: "Uomo sfiorato da un oggetto incandescente"

"Cadono pezzi di aereo dal cielo addosso alla gente, la questione è seria. Un uomo è stato sfiorato da un oggetto incandescente a Isola Sacra, per fortuna si è solo spaventato e non è stato ferito, altri frammenti hanno colpito le macchine. Le verifiche sono in corso, poteva andare molto peggio".

Lo dice all'Adnkronos il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, commentando quanto accaduto oggi nell'area circostante l'aeroporto, dove sono piovuti frammenti metallici da un aereo Norwegian impegnato in un atterraggio di emergenza.

"Gli aerei passano a poca distanza dalle case a Isola Sacra, Coccia di Morto, Fregene, bisogna fare un punto serio di fronte a questa situazione, serve un tavolo per decidere cosa fare e stilare nuove regole", conclude Montino.

Frammenti di aereo cadono du Fiumicino, sopralluogo dell'ANSV

L'Agenzia Nazionale per la sicurezza del volo ha disposto lo svolgimento di un sopralluogo operativo, inviando un proprio investigatore presso lo scalo di Fiumicino, per l'acquisizione di evidenze in seguito alla caduta di alcuni frammenti di un Boeing 787 della compagnia Norwegian, nei pressi dello scalo romano. Il Boeing con marche di identificazione Ln-Lnd è rientrato dopo il decollo da Fiumicino per problemi a un motore. E' quanto si apprende dall'Asnv.

Alcuni dei frammenti di un aereo Norwegian atterrato in emergenza al Leonardo da Vinci, che si sono staccati dal velivolo cadendo sulle case e danneggiando alcune auto, Fiumicino, 10 agosto 2019. ANSA/ TELENEWS