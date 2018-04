Esce di casa e scompare nel nulla, sono ore di angoscia per Svetlana Mihajlova

Sono ore di angoscia. Un donna 51enne di origini macedoni è scomparsa venerdì scorso a Piacenza: si chiama Svetlana Mihajlova e di lei si sono perse le tracce ormai da giorni. E’ uscita di casa e non ha fatto più ritorno.

Come riferisce Piacenza24, a denunciare la scomparsa è stato il marito della donna. Di corporatura robusta, Svetlana ha difficoltà di deambulazione e potrebbe essere in stato confusionale. Il cellulare della donna è staccato dal giorno della sua scomparsa e per ora le ricerche hanno dato esito negativo. Chiunque dovesse avvistarla è pregato di contattare le forze dell’ordine.