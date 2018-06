Calca mortale a Piazza San Carlo: chiesto il rinvio a giudizio per Appendino

La procura di Torino ha chiesto il rinvio a giudizio per il sindaco Chiara Appendino e di altri 14 indagati nell'ambito dell'indagine relativa ai fatti di piazza San Carlo.

Piazza San Carlo, sindaco Appendino a processo

Un anno fa, era la sera del 3 giugno 2017, durante la proiezione su maxischermo nel "salotto buono" di Torino della finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid, si era scatenata un'ondata di panico tra la folla che ha causato la morte di una donna, Erika Pioletti, e il ferimento di oltre 1.500 persone.

L'inchiesta

Nell'inchiesta, relativa alle modalità di organizzazione dell'evento all'aperto, sono coinvolti altri 14 indagati, tra cui l'ex questore del capoluogo piemontese Angelo Sanna.

"Omicidio, disastro e lesioni colpose"

Le accuse per tutti: omicidio, disastro e lesioni colpose. Non è ancora fissata la data dell'udienza preliminare, potrebbe essere calendarizzata per settembre.