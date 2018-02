La piccola Elisa è stata operata: "Il suo angelo sconosciuto le ha donato il midollo"

La piccola Elisa è stata operata. La bambina, affetta da una rara forma di leucemia infantile e ricoverata da mesi al Bambin Gesù di Roma, è stata sottoposta ad un delicato trapianto di midollo. A riportare la notizia la pagina Facebook 'Salviamo Elisa' che da mesi porta avanti una battaglia senza sosta a fianco della bambina e di tutti i malati in attesa di un donatore.

"Il momento tanto atteso è arrivato - si legge nel post -, la piccola Elisa ha fatto il trapianto, il suo angelo sconosciuto le ha donato il midollo. Quella sacca, per la nostra piccola, prelevata tramite aferesi, dal sangue periferico, che sembrava solo un sogno fino a poco tempo fa, è arrivata Papà Fabio e mamma Sabina hanno scelto di vivere questo momento, particolarmente delicato in silenzio, dedicando il massimo delle loro energie alla bimba".

La storia della piccola Elisa

Il destino di Elisa sembrava appeso a un filo poi, circa un mese fa, la notizia che il donatore cercato invano per mesi era stato finalmente trovato. Non un gemello identico, ma un donatore compatibile al 90%. Decisivo si è rilevato l’appello lanciato su Facebook dai genitori della bambina: i centri trasfusionali sono stati inondati di richieste finché a metà del mese scorso è stato finalmente individuato un profilo compatibile con il suo.

Le prime valutazioni dopo 100 giorni: "Incrociamo le dita"

È ancora presto per esprimere giudizi sulla salute della bimba (ci penseranno i medici al momento opportuno) ma negli ultimi mesi la piccola Elisa ne ha fatta di strada. "La preparazione al trapianto, l'infusione e il post-trapianto sono il punto di ripartenza, si tratta di protocolli complessi e molto delicati, gli effetti non sono scontati e nemmeno immediati" si legge ancora nel post convidiso anche da papà Fabio sulla sua bacheca Facebook.

"La piccola dovrà rimanere in camera sterile e solo dopo circa 100 giorni si potranno fare le prime valutazioni. Restiamo quindi in attesa, in punta di piedi, incrociamo le dita, preghiamo e continuiamo a tifare per la nostra amata 'Gufetta' (come si auto definisce), che continua a mantenere il suo sorriso e la sua vivacità, mentre il nuovo midollino inizia a lavorare. Forza piccola!".