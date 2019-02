Immersi (e isolati) nel fango: le immagini del Reno in piena

Fango e isolamento. Sono queste le immagini girate dall'alto dalla Polizia di Stato (il video è in fondo all'articolo) che testimoniano i danni della piena del Reno avvenuta ieri tra Castel Maggiore e Argelato, nel bolognese. Una decina le persone finite in ospedale per un principio di ipotermia, tra loro anche sei carabinieri giunti in soccorso delle persone da evacuare dalla zona.

"La situazione degli allagamenti ad Argelato è ancora importantissima, tante case e tante zone sono ancora sott'acqua, abbiamo bisogno di più forze, mezzi e uomini". Lo ha detto Claudia Muzic, sindaco del comune della Bassa Bolognese sul cui centro abitato si è riversata l'acqua dell'esondazione del Reno a Castel Maggiore. Oltre agli allagamenti, nella notte e nella prima mattinata si sono verificati ad Argelato anche blackout elettrici.

Piena del Reno: comuni ancora allagati

Il giorno dopo la piena e l'esondazione del fiume Reno, la Bassa si risveglia ancora allagata. Mentre a monte del punto di rottura degli argini si comincia a fare il conto dei danni, a valle il fiume preoccupa i residenti delle sponde bolognesi e ferraresi. Rimane allagato il triangolo tra Castel Maggiore, Argelato e Castello D'Argile. Proprio in quest'ultimo comune i disagi maggiori nella notte, con la frazione di Mascarino semi-allagata dalla tracimazione del canale Riolo. Le autorità ora hanno dato istruzioni ai tecnici per fare sfogare le acque nel vicino canale emiliano-romagnolo, ma intanto sono state chiuse per allagamento diverse strade. Rimane l'allerta nella zona tra Boschetto e Malacappa, dove nel frattempo l'esercito ha messo a disposizione uomini e mezzi per il posizionamento di una massicciata in pietra.

Per tutta la notte i gruppi dei Vigili del fuoco sono andati con natanti anfibi e gommoni a bussare di casa in casa nelle zone allagate -alle sette di stamane l'acqua si attestava tra i 40 e i 60 centimetri- per aiutare e recuperare i residenti. In molti tra i piani superiori hanno preferito rimanere nelle loro case, malgrado l'inondazione in atto. In tutto sarebbero coinvolte dagli allagamenti un centinaio di residenti. 250 gli sfollati invece stimati ieri nel comune di Castel Maggiore.

Proprio ieri la giornata più critica: dopo aver tracimato a Vergato, il Reno è uscito dagli argini anche a Bologna nella zona di via Triumvirato, per poi rompere definitivamente gli argini tra Argelato e Castel Maggiore. Non si registrano feriti, ma c'è stata paura per un gruppo di residenti e carabinieri, travolti dalla piena e rimasti intrappolati nelle acque. Nel frattempo il meteo dà buone previsioni: la pioggia ha smesso di battere le aree appenniniche e le previsioni sono in miglioramento. L'allerta meteo rimane tuttavia rossa fino alla mezzanotte di oggi in tutto il bacino di pianura.

L'esondazione del fiume Reno: le immagini