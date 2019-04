Processo Banca Etruria, chiesta l'archiviazione per "babbo Boschi"

Chiesta l'archiviazione per l'ex vice presidente in Banca Etruria Pierluigi Boschi nell'ambito del processo Banca Etruria.

Il padre dell'ex ministro Maria Elena Boschi era finito sotto inchiesta nell'ambito dell'ultimo filone d'indagine legato alle vicende dell'ormai ex istituto di credito aretino: Pierluigi Boschi era indagato per l'atto con cui i vertici di Banca Etruria stabilirono la liquidazione da 1,2 milioni di euro lordi per l'ex direttore generale della banca Luca Bronchi.

Per gli inquirenti Boschi non ebbe responsabilità in una scelta che per la procura dava origine ad una dissipazione di risorse (quantificate in 400mila euro). Se non ci saranno clamorosi colpi di scena, quindi, Boschi estinguerà ogni pendenza legata ai processi Etruria.

In precedenza per Boschi era arrivata l'archiviazione per il capitolo del falso in prospetto.

A questo punto resta soltanto uno degli obiettivi nella maxi azione civile intrapresa dal liquidatore di Etruria Giuseppe Santoni. Confermata dalla Cassazione, inoltre, la multa da 144mila euro comminata dalla Banca d'Italia. Nel 2017 gli arrivò una maxi multa della Consob.

Banca Etruria, a che punto è il processo

Ad Arezzo intanto ha preso il via il maxi processo per il crac di Banca Etruria: 25 gli imputati -con posizioni diverse che vanno dalla bancarotta fraudolenta alla bancarotta semplice- oltre 2mila le parti civili, circa 60 avvocati coinvolti. Nel processo ci saranno oltre 300 testimoni da sentire, tantissimi: per fare un confronto basti pensare che per il processo Parmalat furono 140.