Anas e Pietro, i due 19enni morti per scappare dal posto di blocco

Anas Foukahi e Pietro De Matteis sono i nomi dei due ragazzi di 19 anni che hanno perso la vita in un incidente stradale avvenuto questa notte in Via Mascarino, a San Giorgio di Piano, nel bolognese. Il primo, che era alla guida della Range Rover, è nato a Cento e il secondo era invece di Pieve di Cento e faceva il tatuatore.

I ragazzi avevano fatto una inversione per evitare il posto di blocco dei Carabinieri, tamponando per altro un'auto in sosta. Poi erano andati via a tutto gas, per poi perdere il controllo del veicolo e uscire di strada. Per estrarli dalle lamiere sono intervenuti i Vigili del Fuoco.

La ricostruzione dell'incidente

Alle ore 4.40 circa di questa mattina, mentre una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di San Giorgio di Piano stava effettuando un posto di controllo alla circolazione stradale in via dell’Industria ad Argelato, è sopraggiunto un veicolo Range Rover che alla vista del posto di blocco, a 200 metri circa, ha frenato bruscamente, invertendo il senso di marcia e dandosi alla fuga.Poco dopo la stessa vettura ha tamponato un'auto in sosta, una Ford Fiesta. Poi il piede sull'acceleratore e via. Gli stessi Carabinieri non sono riusciti neppure a prendere la targa.

I Carabinieri sono saliti in macchina per intervenire, ma il mezzo come già sottolineato si era già dileguato per le vie adiacenti. Ripercorrendo la strada a ritroso, a distanza di qualche chilometro – in via Mascarino, nel Comune di San Giorgio di Piano – è stato infine individuato. Il mezzo, verosimilmente a causa dell’alta velocità era fuoriuscito dalla sede stradale, andando ad impattare contro un palo della pubblica illuminazione. Un fatalità quel palo, che ha determinato l'epilogo tragico della vicenda e adesso sono due le famiglie a piangere i loro giovanissimi ragazzi. Per estrarre i corpi dalle lamiere sono intervenuti i Vigili del Fuoco.