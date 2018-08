Barca alla deriva, continuano le ricerche del velista: quattro giorni avvolti dal mistero

Non ci sono novità, nessuna traccia. Continuano le ricerche di Pietro Fogliani, il velista di Sassuolo, nel Modenese, disperso a seguito dello spiaggiamento del suo “Lulubelle”, un 15 metri a vela, di fronte al litorale di Vada, frazione del comune di Rosignano Marittimo, in provincia di Livorno. Fogliani era partito sabato dalla Spezia, dov’era abitualmente ormeggiata al Porto Lotti. Martedì la barca si è arenata nel mare di Vada: è stata avvistata da terra nel primo pomeriggio in navigazione, con il fiocco leggermente issato, e lentamente è andata a spiaggiarsi sul litorale livornese. Quattro giorni avvolti dal mistero.

Sulla barca a vela è stato trovato il suo cellulare, grazie al quale si indaga adesso sulle ultime telefonate fatte o ricevute nelle ore e nei giorni precedenti alla scomparsa. Un dispositivo navale, subacqueo ed aereo, coordinato dalla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Livorno, sta pattugliando il tratto di mare a sud di Porto Lotti (La Spezia) - ultimo porto certo toccato dall’imbarcazione – fino al limite del litorale di Piombino. Parenti ed amici collaborano con gli inquirenti per fornire ogni utile informazione sulle abitudini di Fogliani, soprattutto durante le sue uscite in mare, indispensabili per poter restringere il campo delle ricerche.

Come raccontano i giornali locali, tutte le ipotesi vengono prese in considerazione: una tragedia, una manovra azzardata finita male, anche l'allontanamento volontario da parte dell'uomo. Fogliani è ritenuto velista esperto, appassionato di barche e motori (ha anche partecipato a una Parigi-Dakar), abituato a uscire in mare da solo anche per più giorni. Le ricerche e le indagini sono estremamente complesse perché Fogliani prima di partire ha spento il gps (quindi non c'è una traccia della rotta seguita). Allertate le sale operative di Civitavecchia e Genova per allargare il raggio d'azione.