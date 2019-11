Sacerdote muore mentre attraversa la strada: travolto da un'auto sulle strisce pedonali

A Pisa dove un sacerdote di 84 anni è stato investito da un'auto mentre attraversava sulle strisce pedonali. Per monsignor Giuseppe Ghilarducci, 84 anni, dell'Arcidiocesi di Lucca, non c'è stato nulla da fare. L'anziano sacerdote è morto in seguito all'impatto. La tragedia è avvenuta in via Conte Fazio. Ghilarducci era arrivato a Pisa per andare a fare visita alla sorella. Secondo le prime informazioni l'automobilista non si sarebbe fermato ed è fuggito. Ma le indagini sono solo all'inizio.

Ghilarducci era nato a Capannori (Lucca) nel 1935 e faceva il sacerdote da più di 50 anni Era stato parroco di Vetriano, Colognora Val di Roggio, Celle, oltre ad aver ricoperto altri incarichi nell'Arcidiocesi lucchese.