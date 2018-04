"Se chiudo gli occhi riesco a rivedere i tuoi": la poesia di Veronica per il figlio Loris

I versi che Veronica Panarello ha dedicato al figlio. Il video da Mattino Cinque.

Intanto è ripreso, con il proseguimento della requisitoria davanti alla Corte d'assise d'appello di Catania, il processo alla donna condannata a 30 anni di reclusione dal Gup di Ragusa per l'omicidio del figlio Loris, di 8 anni, e per l'occultamento del cadavere. L'accusa ha già chiesto la conferma della condanna di primo grado. Il delitto del piccolo Loris avvenne nella casa di Santa Croce Camerina (Ragusa) il 29 novembre del 2014, con il ragazzino strangolato con fascette di plastica e il corpicino poi gettato nel canalone di contrada Mulino Vecchio. L'accusa, con il Pg Maria Aschettino e il Pm Marco Rota, ha chiesto nella scorsa udienza la conferma della sentenza di primo grado. Il procedimento si celebra a porte chiuse. La difesa ha chiesto una nuova perizia psichiatrica per Veronica Panarello. "Al termine della mia discussione al processo – ha spiegato Villardita – riproporrò la richiesta della riapertura del dibattimento finalizzata alla nuova perizia psichiatrica che ci è stata negata in apertura del processo di secondo grado. La Corte in quel caso non è stata risoluta, si è espressa dicendo che allo stato rigettava la mia richiesta. Oggi alla luce della requisitoria dei pubblici ministero ritengo sia necessaria la perizia psichiatrica".