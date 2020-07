Polizia in lutto, il coronavirus si porta via il "mago della scientifica": era in pensione da un mese

La polizia scientifica di Torino piange Valter Capussotto, 60enne esperto in crimini violenti, morto ieri a causa del coronavirus. Era andato in pensione da appena un mese. Capussotto era tra i massimi esperti nel campo della ricostruzione dei volti e delle comparazioni antropometriche. Numerosi i colleghi che in queste ore lo stanno ricordando sui social, dandogli l'appellativo di 'artista forense'.

Diplomato all'Accademia di Belle Arti di Torino, Capussotto era entrato in polizia nel 1981. Grazie ai suoi identikit, nel 2008 vennero identificati gli autori del colpo milionario alla Mondialpol di Biella. Sua è l'identificazione, dopo sette anni dal ritrovamento, delle ossa di Valter Rainero, un uomo di 37 anni scomparso da Cavagnolo nel 2002.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Inutile essere ipocriti - scrive Pietro Di Lorenzo del Siap su Facebook -, ci sono esseri migliori degli altri senza volerlo essere, e lui era uno questi. La sua educazione ed il suo essere veramente 'una brava persona' rendono ancor più grande il dolore".