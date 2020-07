Polizia trova la borsa della madre con 1600 euro, il figlio ringrazia con un disegno "da incorniciare"

"Grazie per aver trovato la borsa di mamma. Polizia di Stato i nostri eroi": è il messaggio sopra al disegno di due poliziotti fatto da una bambino di Torino per ringraziare gli agenti che avevano ritrovato lo zaino della madre. A raccontarlo è la polizia sul profilo Facebook 'Agente Lisa' (è una pagina Facebook curata dalla polizia)

"Questo disegno per noi è come una medaglia - commenta la polizia - Arriva da un 11enne di Torino che ci ha voluto ringraziare per aver ritrovato lo zaino della mamma che le era stato rubato qualche giorno prima. La donna si era disperata perché sapeva che dentro, insieme ad una lettera, c'erano 1600 euro messi insieme faticosamente da amici e familiari per dare una mano a quella famiglia che con il covid si era ritrovata in difficoltà economiche".

Gli agenti si sono messi al lavoro. "I poliziotti, contando sulle abitudini dei ladri di impossessarsi del portafoglio e gettare le borse nei cespugli, hanno battuto palmo a palmo la zona e lo hanno ritrovato con ancora all'interno la preziosa lettera con i soldi".