Poliziotto muore in un tragico incidente: Cristian Piazzoli lascia la moglie e due figli

Un tragico incidente stradale avvenuto lunedì sera a Bareggio, comune dell'hinterland di Milano, è costato la vita ad un poliziotto in servizio alla Questura di Milano.

Il dramma si è consumato poco dopo le venti in via Milano. Cristian Piazzoli, 44 anni, stava tornando a casa dal lavoro a bordo della sua moto quando, per cause ancora da accertare, si è schiantato con una Peugeot 208 nera. Il colpo è stato violentissimo: il poliziotto è stato sbalzato dalla sua Honda cbr 600 ed è stato catapultato a diversi metri dal punto dello schianto.

Incidente a Bareggio, morto un agente: inutile la corsa in ospedale

Sul posto sono immediatamente arrivati i medici del 118 con un'ambulanza e un'auto medica. I sanitari sono riusciti a far ripartire il cuore del poliziotto e lo hanno trasportato d'urgenza all'ospedale di Rozzano. Gli sforzi dei medici però si sono rivelati vani: l’agente è morto poco dopo al pronto soccorso dell’ospedale per le gravi ferite riportate. La donna al volante della vettura, 54 anni, sarà accusata di omicidio stradale.

Lascia due figli piccoli

Cristian lascia la moglie e due figli: una di dodici ed un altro di appena due anni. Tanto il dolore tra gli agenti milanesi, sorpresi da una notizia tragica. I primi a ricordare il collega sono stati gli uomini del Sap: "Ci stringiamo in un commosso abbraccio ai familiari di Cristian, in servizio alla Questura di Milano da molti anni - le loro parole -. Che la terra ti sia lieve, fratello". "Era un bravo ragazzo, davvero un bravo ragazzo", dice un collega. "Un bravo ragazzo e un bravo e corretto poliziotto".

La passione per le moto

A guardare le foto pubblicate su facebook si capisce subito che la moto per Cristian era una passione viscerale. Il suo profilo è pieno di immagini che lo ritraggono a bordo della sua Cbr rossa mentre insieme agli amici dei "Pig bikers" si gode i passi più belli d'Italia e d'Europa o mentre percorre i curvoni di un circuito.

Perugino d'origine, Cristian Piazzoli aveva iniziato alle Volanti, come uomo del secondo turno. Poi era arrivato il passaggio alla Digos, dove ha lavorato fino al tragico giorno dell'incidente.