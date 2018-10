Cagliari, maxi voragine sulla statale: crolla un tratto di ponte

Il maltempo mette in ginocchio la Sardegna. I danni maggiori lungo la statale 195 che collega Cagliari a Capoterra, dove un piccolo tratto del ponte sul Rio Santa Lucia è crollato, trascinato via dalla furia dell'acqua.

Come riferisce l'ANSA, già qualche chilometro prima, vicino al pontile della Rumianca, un tratto di strada aveva ceduto provocando una voragine che ha costretto la Polizia municipale a chiudere la statale all'altezza del ponte sulla Scafa. A seguito dell'esondazione del fiume, la forza dell'acqua si è letteralmente portata via un tratto di ponte tagliando la statale in due. Sul posto stanno operando vigili del fuoco, carabinieri e Protezione civile.

Sardegna, diramata l'allerta meteo

La Protezione civile della Sardegna ha diramato un nuovo avviso di condizioni meteo avverse. A partire da oggi, mercoledì 10, criticità elevata nel Campidano, Iglesiente, Flumendosa-Flumineddu. E Allerta Rossa per rischio idrogeologico sino a mezzanotte di giovedì 11 ottobre. La Protezione Civile ha incrementato il livello di rischio idrogeologico (elevato) e idraulica.

E' stata diramata l'Allerta Rossa su Campidano, Iglesiente, Flumendosa-Flumineddu. Chiudono per l'Allerta Meteo Rossa Uffici Pubblici e Scuole di Cagliari. L'Allerta Meteo Rossa in vigore fino alla mezzanotte di domani, giovedì 11 ottobre ha portato all'adozione del provvedimento di chiusura degli Uffici da questo pomeriggio insieme alle scuole che offrono corsi serali.

Chiuse scuole e uffici

Gli Uffici e le Scuole di ogni ordine e grado di Cagliari resteranno chiuse per tutta la giornata di domani giovedì 11. Chiusi anche i parchi e i cimiteri cittadini.

Il governatore: "Situazione critica"

Il presidente della Regione Sardegna, Francesco Pigliaru, si è recato questa mattina nella sala operativa della Protezione civile per monitorare la situazione di allerta meteo, in questo momento di colore 'rosso'. Massima l'attenzione sui fenomeni meteorologici di quest'oggi e domani per l'avviso di condizioni meteorologiche avverse che, con precipitazioni a carattere temporalesco di forte intensità, interessa in particolare il sud Sardegna, l'area metropolitana di Cagliari e la parte orientale dell'isola.

In questo momento si registrano le maggiori criticità nelle zone di Capoterra e Ogliastra. La Protezione civile raccomanda ai cittadini di attenersi alle normali regole di precauzione, evitando di mettersi per strada nelle zone maggiormente esposte al maltempo e tengano d'occhio gli avvisi che la Sala operativa emette ogni 3 ore.

Allerta maltempo anche in Toscana, Piemonte ed Emilia Romagna

Ma il maltempo non risparmierà neppure altre zone della penisola. La perturbazione atlantica che ha già provocato almeno otto morti nell’isola di Maiorca, dopo esser passato per la Sardegna domani raggiungerà il resto del Paese. Il bollettino della protezione civile prevede a partire da domani forti temporali su Emilia-Romagna e Toscana, specie sui settori occidentali. Si prevede inoltre il persistere di precipitazioni diffuse, a carattere di rovescio o temporale, sul Piemonte, specie sui settori meridionali e sulla Sardegna, specie sui settori orientali. Allerta arancione sulla Liguria e allerta gialla su alcuni bacini di Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, sui settori costieri del Lazio, sui versanti ionico e tirrenico meridionale della Calabria e su alcuni bacini della Sicilia, isole comprese. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.