Ponte crollato a Genova, le prime ipotesi: "Forse un cedimento strutturale"

Perché quel crollo repentino, improvviso? E' ancora presto per capire esattamente quali siano state le cause del crollo del disastro avvenuto a Genova "per una volta tanto non sembra esserci un problema di dissesto idrogeologico, ma piuttosto legato alla struttura del ponte".

Così all'AdnKronos il presidente dei geologi liguri, Carlo Civelli. "Dal punto di vista geologico, non ci sono zone instabili nel tratto interessato dal crollo - continua il geologo - Stiamo parlando della piana del torrente Polcevera, una zona che presenta problemi idraulici e soggetta a fenomeni di piena a causa dei restringimenti. Ma al momento il torrente è praticamente in secca...", sottolinea Civelli che esclude anche il collegamento con il maltempo.

"Non credo proprio che c'entri qualcosa il temporale, penso di più a un cedimento strutturale", ipotizza.

La storia del ponte Morandi

Costruito tra il 1963-1967 il viadotto Polcevera è stato progettato dall'ingegnere Riccardo Morandi, da cui prende il 'soprannome' di ponte Morandi (è conosciuto anche come ponte Condotte, dal nome della società che lo ha costruito, e ponte di Brooklyn, per la vaga somiglianza con la celebre struttura americana). Inaugurato poco più di mezzo secolo fa, il 4 settembre del 1967, il viadotto è lungo 1.182 metri, che consentono all'A10 di attraversare non solo il fiume da cui prende il nome ma anche i quartieri di Sampierdarena e Cornigliano di Genova. La campata maggiore raggiunge i 210 metri, l'altezza delle pile arriva a 90 metri e, per realizzare l'opera, è stato utilizzato cemento armato precompresso e cemento

Autostrade: "Erano in corso lavori di consolidamento"

In una nota la società Autostrade per l’Italia comunica che sulla struttura risalente agli anni ‘60, erano in corso lavori di consolidamento della soletta del viadotto e che, come da progetto, era stato installato un carro-ponte per consentire lo svolgimento delle attività di manutenzione.

"Le cause del crollo saranno oggetto di approfondita analisi non appena sarà possibile accedere in sicurezza ai luoghi".

