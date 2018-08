"Sta crollando il ponte, scappate": Genova, il racconto di chi è sopravvissuto

"Ero in macchina alle 11.30 circa avevo appena passato il casello di Genova Aeroporto quando ho visto la prima coda di auto. Pioveva forte e ho pensato ad un incidente. Neanche il tempo di realizzare e ho visto decine di persone corrermi in contro a piedi. Piangevano e gridavano: 'sta crollando il ponte, scappate '".

E' quanto ha raccontato all'Adnkronos Silvia Rivetti, 30enne genovese, che ha assistito di persona al disastroso crollo del ponte Morandi.

Silvia è tra le decine di automobilisti rimasti bloccati appena pochi metri prima del viadotto da 50metri di altezza, riferisce l'agenzia di stampa. "Siamo rimasti fermi in galleria un'ora abbondante, con i soccorritori che passavano auto per auto. Poi - prosegue - ci hanno fatto fare inversione uno per uno e fatto passare dall'altra carreggiata per poter tornare verso ponente e uscire dall'autostrada. Alcuni degli automobilisti che sono corsi dentro la galleria hanno raccontato di aver visto cedere uno dei tiranti che reggono la struttura, dopodiché il ponte ha ceduto".

Tra le testimonianze va segnalata quella di Pietro M. che all'Ansa ha riferito di aver visto un fulmine colpire il ponte poco prima del crollo. Il direttore del 118, Francesco Bermano, ha invece dichiarato: "Abbiamo ricevuto moltissime telefonate di cittadini perché veniva giù della roba dal ponte". Sarà la magistratura a dover far luce sulle reali cause del crollo.

Ponte crollato a Genova, le immagini dei vigili del fuoco