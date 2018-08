Genova, 43 lampioni sul nuovo ponte di Renzo Piano: "Uno per ogni vittima"

L'archistar Renzo Piano regala un'idea di ponte alla sua Genova. Quarantatré pali dell’illuminazione, tanti quanti sono le vittime del crollo del vecchio viadotto Morandi, su una linea semplice e pulita senza i famosi e contestati stralli: secondo quanto anticipato dal Secolo XIX è questo il progetto del nuovo ponte di Genova "dono" dell'archistar, un vero e proprio viadotto sostenuto interamente da piloni.

I pali dell’illuminazione sono l’elemento "memoriale" per rendere omaggio alle 43 vittime della strage del 14 agosto scorso

Nell’idea dell’architetto e senatore sarebbe inserito un più ampio progetto di riqualificazione dell’area, da anni messa a durissima prova dalla ritirata dell’industria. La parte di città colpita dal crollo è fatta di aree industriali e ferroviarie parzialmente dismesse e comunque in trasformazione.

"Dobbiamo cogliere l'opportunità per riscattare questo pezzo di Genova e quindi tutta la città" spiega Renzo Piano in una intervista a La Repubblica rivelando come - quasi in un vero e paradosso - per questa periferia c'era un progetto finanziato, ma proprio nei giorni prima del crollo il Parlamento con il Milleproroghe ha rinviato al 2020 i fondi stanziati per il piano nazionale delle periferie.

"Per ricostruire il ponte crollato c'è un impegno morale a fare in modo che il nuovo ponte porti con sé i tratti della genovesità, della nostra qualità e un po` della nostra parsimonia. Dev'essere un ponte che esprima tutto questo, ci deve essere il ricordo di una tragedia e il suo elaborarsi nel tempo".

Il progetto di Renzo Piano per Genova: le prime foto

"Spero di essere utile" ha detto dopo aver incontrato il governatore ligure e commissario delegato all'emergenza Giovanni Toti, e il sindaco Marco Bucci, nella sede della Regione Liguria.

"Lo faccio con molta convinzione, bisogna che la città ritrovi orgoglio e riscatto, bisogna ricostruire questo ponte e ripensare l'intera area della Val Polcevera". "Da qui a dire che c'è un'idea progettuale è eccessivo - ha spiegato - c'è un impegno morale a fare in modo che il nuovo ponte porti con sé i tratti della genovesità, della qualità e un po' della nostra parsimonia".

"Ero a Ginevra - ha raccontato parlando del momento del crollo - e da allora non penso ad altro. L'architettura fa questo: celebra e costruisce, la città costruisce cambiamenti e documenta- conclude -. L'importante è non cadere nella retorica".

"Mi sono fatto un'idea di come deve essere il nuovo ponte ma è soltanto l'inizio. Un progettista pensa e ragiona aiutandosi con oggetti e schizzi. Da qui a dire che c'è un'idea progettuale è eccessivo, c'è un impegno morale. Dev'essere un ponte che esprima tutto questo, ci deve essere il ricordo di una tragedia e il suo elaborarsi nel tempo".

"Non credo ai tempi record per la ricostruzione - conclude -, credo nei tempi giusti, bisogna fare presto ma non in fretta".

Ma chi costruirà il ponte? Per il governatore della Ligura Giovanni Toti la fa semplice: "Autostrade apre il cantiere e paga il conto. Fincantieri costruisce il ponte".

Toti: "Autostrade paga, Fincantieri costruirà il ponte"

Il presidente della Regione Liguria chiede al governo di dirottare tutte le risorse possibili su un gigantesco piano di investimenti anche a costo di sacrificare provvedimenti bandiera forse più popolari come reddito di cittadinanza e flat tax. In un'intervista al Corriere della Sera, parlando del viadotto Morandi crollato a Genova e da rimpiazzare Toti spiega che la legge italiana in vigore stabilisce come sia Autostrade la titolare della concessione e dunque di quel ponte e dei suoi tronconi.

"Per parafrasare un'espressione famosa mi verrebbe da dire: Toninelli stai sereno. Ora gli svelo un segreto: senza bisogno di tanta propaganda stiamo gia' lavorando, con il buonsenso, per fare in modo che il ponte venga ricostruito con la collaborazione di Fincantieri".

Gdf sequestra documenti del ponte Morandi

Nel frattempo sono in corso perquisizioni della Guardia di finanza a Roma, Genova, Milano e Firenze finalizzate all'acquisizione di documenti in relazione alle indagini della procura di Genova sul crollo del Ponte Morandi.

I finanzieri stanno eseguendo il decreto della procura di sequestro di tutta la documentazione del ponte crollato il 14 agosto e sono al lavoro nella sede del ministero delle Infrastrutture a Roma, nella sede dell'ufficio ispettivo territoriale di Genova, nella sede del Provveditorato delle opere pubbliche di Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta, e nella alla Spea Engineering.