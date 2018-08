Genova, sono ancora cinque i dispersi tra le macerie del ponte crollato

Il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, annuncia con un post su Facebook di aver inviato ad Autostrade la lettera con cui prende avvio la procedura per la decadenza della concessione.

"È stata immediatamente costituita una commissione ispettiva all’opera per fare tutti gli accertamenti tecnici sul crollo del viadotto ed entro un mese mi relazionerà su cosa ha scoperto. Questi risultati saranno materiale per valutare le inadempienze di Autostrade per l’Italia.

Poi abbiamo avviato sempre al Mit una ricognizione dello stato di salute di strade, autostrade, dighe. Tutti gli enti e soggetti gestori entro il 1 settembre dovranno segnalarci le azioni necessarie a rimuovere condizioni di rischio riscontrate sulle infrastrutture di propria competenza. Quindi il Governo interverrà con una sua task force per vigilare su interventi e manutenzione"

Inanto aGenova si continua ancora a scavare, a cercare. Sono 5 i dispersi nel crollo del Ponte Morandi a Genova. La conferma arriva dalla protezione civile e dalla prefettura di Genova. Dall'elenco sono stati depennati infatti nelle ultime ore i nominativi di persone che hanno fatto avere loro notizie ai familiari che li avevano segnalati come possibili scomparsi.

"Gli oltre 340 Vigili del fuoco sono in questo momento impegnati sulla parte del pilone principale dove sono presenti ancora i massi più grandi, le travi in cemento armato. Si cerca di capire se al di sotto ci sono ancora vittime e vetture coinvolte".

Luigi D'Angelo, direttore operativo per il coordinamento delle emergenze del Dipartimento della Protezione civile, ricostruisce l'attività del sistema di Protezione civile dopo il crollo del ponte Morandi a Genova sottolineando che "la notizia del disastro è arrivata nella Sala Situazione Italia del Dpc pochi istanti dopo che l'incidente si è verificato". E subito si è messa in moto la macchina per fronteggiare l'evento.

Diciotto bare, tra cui anche quella bianca di un bambino, sono nella camera ardente allestita al padiglione Jean Nouvel della fiera di Genova dove alle 11 di sabato 18 agosto si terranno i funerali di Stato. Altre famiglie delle vittime hanno preferito funerali privati, nei luoghi di residenza come è stato per quattro ragazzi di Torre del Greco: Matteo Bertonati, Giovanni Battiloro, Gerardo Esposito e Antonio Stanzione, tutti ventenni e in viaggio per una vacanza in Spagna. Funerali a Pisa nella chiesa che avrebbe dovuto vederli sposi per Alberto Fanfani, medico anestesista di 32 anni e la fidanzata Marta Danisi, 29 anni.

Erano diretti verso la Sardegna per le vacanze di Ferragosto Roberto Robbiano, 44 anni, Ersilia Piccinino, 41, e il piccolo Samuele di 8 anni, lui originario di Voltri, lei della Calabria, entrambi residenti a Voltri ormai da tempo.

Ma non ci sono solo automobilisti tra le vittime del crollo di Ponte Morandi: hanno perso la vita anche tre dipendenti Amiu che stavano lavorando nell’Isola Ecologica su cui si è abbattuto uno dei due tronconi in cui si è spezzato il ponte: si tratta di Mirko Vicini, 31 anni, Sandro Campora, 53, e Bruno Casagrande, 57 anni. Vicini e Casagrande avevano da poco trovato impiego nella partecipata del Comune, con un contratto trimestrale che speravano diventasse definitivo.

Elisa Bozzo, 34 anni, di Busalla, è stata risucchiata nel vuoto mentre si trovava sul ponte al momento del crollo al volante della sua auto, così come Andrea Cerulli, portuale della Culmv. Juan Carlos Pastenes, 64 anni, faceva il cuoco, e viaggiava su Ponte Morandi insieme con la moglie Nora Rivera Castillo e un loro un caro amico, Juan Figueroa, tutti di origini cilene. Marjus Djerri, 22 anni, originario di Shijaku, in Albania, stava andando al lavoro con il suo collega, Edi Bokrina, quando il ponte è crollato: i loro corpi senza vita sono stati estratti dalle macerie senza vita. Così per Luigi Matti Altadonna, 35 anni papà di 4 bambini originario di Borghetto. Andrea Vittone, 50 anni, originario di Venaria, era in macchiano con la compagnia Claudia Possetti, 48 anni, e dei figli della donna, Manuele e Camilla, di 16 e 13 anni.

Nell’elenco delle vittime figurano anche la toscana Stella Boccia, 23 anni, residente a Viciomaggio, e il fidanzato, Carlos Jesus Eraso Trujillo, 24 anni, residente in provincia di Arezzo: stavano tornando da una vacanza. E ancora, i francesi Nathan Gusman, 20 anni, la fidanzata Melissa Artus, 22, e l'amico Nemati Alizè Plaze, 20 anni; Francesco Bello, 41 anni, genovese, trovato nella sua Audi nel greto del Polcevera, e l'autotrasportatore di Casalnuovo Gennaro Sarnataro, 43 anni, e poi Giorgio Donaggio, imprenditore di Toirano.

Mentre restano ancora da identificare le altre vittime il tragico bilancio fino a questo momento cita 38 morti accertate e 10 feriti gravi all'ospedale.

Sono invece 500 gli sfollati. "Ci sono state circa 60 persone che hanno potuto fare rientro nelle loro case nelle ultime ore, nell'area di via Porro: al momento gli sfollati sono 580". Lo spiega all'Adnkronos l'assessore alle Politiche abitative del Comune di Genova, Pietro Piciocchi, facendo un bilancio della situazione degli sfollati da via Porro e dalle zone limitrofe, nell'area più vicina al ponte crollato tre giorni fa.

"I residenti - continua Piciocchi - sono rientrati in alcuni palazzi dopo le verifiche di stabilità compiute dai vigili del fuoco; abbiamo inoltre consegnato alla presidenza del Consiglio dei ministri e al dipartimento di Protezione civile questa mattina l'elenco degli alloggi per i quali abbiamo chiesto il finanziamento per i ripristini e la prossima settimana inizierà la consegna dei primi 45 alloggi disponibili da subito".

Raccolta fondi per gli sfollati di Genova

Il Comune di Genova intanto ha aperto alcuni conti correnti per consentire a chi lo desidera di effettuare una donazione per chi è rimasto senza casa in seguito al crollo, ecco le coordinate per eventuali versamenti:

- C/C POSTALE n. 58504093 “EMERGENZE CITTA’ DI GENOVA – SERVIZIO TESORERIA”

Via Garibaldi 9 – 7 ° piano - 16124 Genova

IBAN: IT 44 T 07601 01400 000058504093

- C/C BANCARIO n. 100880807 presso Unicredit S.p.A. GENOVA TESORERIA COMUNALE

IBAN: IT 08 T 02008 01459 000100880807

Nella causale del versamento deve essere indicata la dicitura: “EMERGENZA ABITATIVA”

Perché è crollato il ponte di Genova

Antonio Brenchic, professore associato di Costruzioni in Cemento Armato e direttore tecnico dei Laboratori di Ingegneria Civile dell'Università di Genova, membro della Commissione, a Genova Today aveva anticipato alcune ipotesi e considerazioni sul crollo di Ponte Morandi, ricordandone le caratteristiche e i punti deboli e guardando al futuro.

"Sta prendendo piede la teoria che a causare il crollo sia stata la rottura di uno strallo, le parti inclinate visibili. Ha una sua coerenza tecnica e logica, compatibile con dettagli e testimonianza raccolte. Ovviamente è solo un’ipotesi, le indagini saranno lunghe e complesse"