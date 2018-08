La lunga serie di ponti crollati in Italia: 5 in 5 anni

Cinque ponti crollati in cinque anni in Italia. Il disastro di Genova è solo l'ultimo e il più grave di una lunga serie di crolli che mettono in discussione lo stato di salute delle strade e autostrade italiane.

Se il crollo sulla tangenziale di Bologna è sicuramente dovuto a un incidente per lo scoppio di una autocisterna con materiale infiammabile, non si può dire lo stesso di altri gravissimi casi.

Il 18 aprile 2017 il crollo di un viadotto della tangenziale di Fossano che solo per miracolo non costò la vita ai Carabinieri che si trovavano lì sotto per dei controlli alla viabilità sulla strada provinciale.

Il 9 marzo 2017 il ponte 167 crolla sull'autostrada A14, all'altezza di Camerano, tra Loreto e Ancona Sud. Il bilancio in quell'occasione è stato di due morti e due feriti.

Il 29 ottobre 2016 nel lecchese, ad Annone Brianza, crolla un cavalcavia sulla statale 36: un tir travolge due auto. Ci sono un morto e cinque feriti.

Il 22 ottobre 2013 ancora una volta a essere colpita è la Liguria con il crollo del ponte di Carasco nell'entroterra genovese, che provoca la morte di due persone cadute con l'auto nel torrente Sturla