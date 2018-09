Porta (per sbaglio) 2 clandestini in Italia con BlaBlaCar: condannato

Un ragazzo francese di 26 anni è stato condannato nove mesi di reclusione (con pena sospesa) e 24mila euro di multa per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina sul territorio italiano. Il 26enne avrebbe infatti trasportato a sua insaputa due clandestini in Italia.

Come racconta Askanews, il giovane francese avrebbe dovuto viaggiare da Parigi a Roma. Per "ammortizzare" i costi, lui e la sua compagna di viaggio, Charlene, 28 anni, si sono iscritti sulla piattaforma web Blablacar, il più famoso e utilizzato servizio europeo per cercare e offrire passaggi in auto. Il giorno della partenza, lo scorso 10 agosto, hanno preso a bordo due persone nella regione di Parigi. "Tutto è andato bene fino all’arrivo alla frontiera italiana", ha dichiarato Charlene a France info.

Blablacar, che opera in 22 Paesi e vanta oltre 25 milioni di iscritti.,assicura che è la prima volta che deve fronteggiare una situazione del genere in Italia.