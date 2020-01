Trova un portafoglio e lo porta ai carabinieri: è quello di Pippo Inzaghi

Ha trovato un portafoglio nel parcheggio di un supermercato di Benevento e, come dovrebbe fare ogni cittadino con senso civico, lo ha raccolto e portato ai carabinieri. I militari sono riusciti a risalire al proprietario, scoprendo che si tratta di Filippo Inzaghi, allenatore della squadra di casa capolista in Serie B ed ex giocatore di Milan e Juventus.

Lunedì Inzaghi aveva effettivamente smarrito il portafoglio, con dentro denaro e documenti, proprio nel parcheggio del supermercato di via Pietro Nenni, dove la donna, una 56enne di Benevento, lo ha notato.

Grazie al gesto della donna, i carabinieri del Comando Provinciale di Benevento hanno potuto avvertire Inzaghi e consegnargli il portafoglio che aveva perso, consentendogli di recuperare contanti e documenti.