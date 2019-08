"Voglio salire in stanza con lei". Cliente diventa una furia e massacra di botte il portiere

Scene da "Arancia Meccanica" a Rimini dove il portiere di un hotel è stato pestato a sangue da un cliente ubriaco e ora rischia di perdere un occhio. L'episodio è avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì quando, intorno alle 4.30, quando in un albergo di via Bari è arrivato un giovane turista che insieme a un amico aveva affittato una camera matrimoniale. Invece del compagno di vacanze, il ragazzo si è però presentato in compagnia di una ragazza "rimorchiata" durante la serata e avrebbe preteso di salire nella stanza insieme a lei.

In un primo momento il portiere, un 56enne, ha cercato di far ragionare il ragazzo spiegandogli che era contro tutti i regolamenti far entrare una persona estranea all'albergo e che, comunque, aveva affittato una matrimoniale e non c'era lo spazio per tre persone.

Rimini, cliente diventa una furia: il portiere picchiato a sangue

In preda ai fumi dell'alcol, il ragazzo si è trasformato in una furia e dalle parole è passato subito ai fatti.

Il giovane, secondo quanto ricostruito, ha infierito con calci e pugni anche quando il portiere era già a terra. Poi si è fiondato nella sua stanza, ha raccattato io suo effetti personali ed è fuggito a razzo dalla struttura. N

el frattempo è scattato l'allarme e, in via Bari, sono accorse tre pattuglie della polizia di Stato oltre all'ambulanza del 118. I sanitari hanno provveduto a prestare i primi soccorsi al ferito che è stato poi trasportato all'Infermi per un grave trauma cranico, la frattura dello zigomo e tre costole incrinate. Per le lesioni subìte, il 56enne è stato poi trasferito al "Ceccarini" di Riccione a causa di una grave lesione all'occhio e, i medici, lo dovranno sottoporre a un delicato intervento chirurgico per cercare di salvargli la vista.

Inutile la fuga in stazione, aggressore denunciato

Nel frattempo, mentre sul posto erano presenti ancora le volanti, è arrivato l'amico dell'aggressore ancora all'oscuro di quanto era successo. Secondo quanto emerso, grazie alla sua collaborazione è stato possibile rintracciare l'autore del pestaggio che era già arrivato in stazione pronto a prendere il primo treno. In un messaggio, l'aggressore avrebbe rivelato all'amico di "aver fatto una ca**ata". L'uomo è stato denunciato per lesioni personali aggravate.