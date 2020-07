In aereo cinque persone positive al coronavirus, la scoperta dopo il tampone in aeroporto

"Sono risultati positivi al tampone 5 passeggeri dei 97 autorizzati ieri a sbarcare a Fiumicino del volo della Qatar Airways". E' quanto comunica in una nota l'Unità di Crisi della Regione Lazio specificando che i passeggeri sono stati tutti sottoposti al test "e sono in isolamento".

Il volo della Qatar Airways, via Doha, era atterrato a Fiumicino alle 15 di ieri come da programma. Sull'aereo erano presenti 135 bengalesi che si erano organizzati per aggirare l'embargo facendo scalo in un altro aeroporto, dopo essere partiti dal Pakistan. L'obiettivo era quello di eludere il provvedimento con il quale il ministro della Salute Roberto Speranza ha sospeso per una settimana i voli - diretti e indiretti - da Dacca.

I cittadini del Bangladesh, in seguito al provvedimento di respingimento alla frontiera per motivi sanitari eseguito dalla Polaria, sono stati trattenuti in aereo fino alle 16, quando il volo è ripartito verso casa, mentre le persone di altra nazionalità - in tutto 97 - sono state fatte sbarcare e tenuta in quarantena. Tra questi ben cinque sono risultate positivi al coronavirus. Un dato che ovviamente preoccupa le autorità.

Qatar Airways: "L'Italia ha cambiato le norme durante il volo"

"I passeggeri provenienti dal Bangladesh" che "hanno viaggiato sui servizi di linea Qatar airways diretti a Roma e Milano, via Doha, non sono potuti entrare in Italia a causa di una modifica della normativa apportata dalle autorità competenti mentre stavano viaggiando". E' quanto si legge in una nota diffusa da Qatar Airways nella serata di ieri. "La compagnia ha garantito ai passeggeri assistenza e messo a disposizione i voli per il ritorno al loro Paese di origine".

Roma, negativi i primi 270 tamponi effettuati alla comunità del Bangladesh

Ma da Roma arrivano anche buone notizie. I primi 270 tamponi effettuati al drive-in della Asl Roma 2 ai componenti della Comunità del Bangladesh e sono risultati tutti negativi. "Le procedure - spiega l'Unità di Crisi della Regione - proseguiranno nei prossimi giorni in maniera settoriale e mirata con una fortissima collaborazione con le autorità religiose e le associazioni della Comunità. Tutto si sta svolgendo serenamente e nella consapevolezza che è prioritaria la tutela della salute pubblica in una comunità così numerosa e operosa nella città di Roma".

Coronavirus, qual è la situazione a Roma

Nella Capitale l'attenzione resta altissima. Ieri sono stati registrati 11 nuovi casi (14 nel Lazio). Nella Asl Roma 1 dei cinque casi registrati nelle ultime 24h tre sono riferiti a persone di nazionalità del Bangladesh che hanno un link correlabile con i voli internazionali provenienti da Dacca già attenzionati. Un caso proviene dall’Olanda con destinazione Somalia e un altro caso di una persona proveniente dal Brasile individuato al drive-in del San Giovanni.

Nella Asl Roma 2 dei tre casi odierni uno è un uomo di nazionalità del Bangladesh individuato in accesso al pronto soccorso del Policlinico Casilino e due casi hanno un link con il cluster di Zagarolo.

Nella Asl Roma 3 dei tre casi odierni una è una donna individuata al test sierologico. Infine per quanto riguarda le province registriamo un caso nella Asl di Latina si tratta di un uomo di nazionalità del Bangladesh a Terracina e con un link con un volo internazionale proveniente da Dacca già attenzionato.